Neymar na Arábia pode empurrar João Félix para o Benfica

Neymar sentir-se-á tentado com a possibilidade de rumar à Arábia Saudita, onde se encontram Cristiano Ronaldo e Benzema, entre outros. Mas, segundo avança este domingo o diário espanhol Sport, o dianteiro terá pedido ao emblema de Riade para jogar emprestado no Barcelona.

O avançado brasileiro Neymar está a horas de ser anunciado como reforço de Jorge Jesus no Al Hilal.sabe que o pai do jogador está em Riade e que o advogado do clube saudita está em Paris a negociar com os franceses do PSG. Ao que tudo indica, encontra-se a fechar a transferência de Neymar para o Al Hilal.O negócio deve ser confirmado nas próximas horas, eventualmente ainda neste domingo, ou na pior das hipóteses no início da semana.O Al Hilal oferece ao avançado brasileiro um contrato de dois anos.A ida do jogador do PSG para o Al Hilal fecha a porta da Arábia a João Félix, que assim fica sem clube, ficando em aberto a hipótese de um eventual empréstimo do português ao Benfica no final do mercado.