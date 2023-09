Nottingham Forest contrata médio Ibrahim Sangaré ao PSV Eindhoven

O médio internacional costa-marfinense Ibrahim Sangaré, que representou o PSV Eindhoven nas últimas três temporadas, é reforço do Nottingham Forest, anunciou este sábado o clube da Liga inglesa de futebol.

O jogador, de 25 anos, assinou um contrato de cinco épocas com o emblema inglês, até 2028, depois de ter atuado em 140 jogos e marcado 15 golos pela equipa de Eindhoven, à qual tinha chegado em 2020, então proveniente do Toulouse, de França.

Os dois clubes não revelaram os valores envolvidos na transferência, mas a imprensa britânica adianta que Sangaré, que chegou a ser associado ao Benfica no ano passado, custou cerca de 35 milhões de euros.

O médio, anunciado pouco tempo depois do fecho do mercado em Inglaterra, foi um de vários reforços assegurados pelo Forest no derradeiro dia das inscrições, entre os quais o guarda-redes grego Odysseas Vlachodimos, contratado ao Benfica.