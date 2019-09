Novidades na estreia de Leonel Pontes no Sporting

A deslocação do Sporting , domingo, ao terreno do Boavista vai marcar a estreia do técnico Leonel Pontes no banco, mas também de caras novas no onze dos leões.Na defesa, Neto vai fazer o primeiro jogo como titular na Liga, dado o castigo do uruguaio Coates (expulso na derrota 2-3 frente ao Rio Ave). Do lado direito, depois da venda de Thierry Correia e da lesão de Ristovski, Rosier deve debutar na equipa principal, depois de uma longa paragem devido a lesão.Battaglia também espreita um regresso ao onze, depois de mais de 9 meses de ausência, também ele por lesão. Neste caso Doumbia poderia ser o preterido, em detrimento do argentino que já jogou 90’ no último jogo de preparação dos leões frente ao V. Setúbal (vitória do Sporting 1-0 com golo de Vietto).Para o lugar de Raphinha (vendido no último dia do mercado ao Rennes), Leonel Pontes deve apostar no franco-congolês Bolasie (ex-Everton). Dos reforços que chegaram no último dia do mercado, o extremo é aquele que se encontra num nível físico que lhe permite ser aposta no jogo logo de início.Já Jesé Rodriguez, o nome mais sonante das novas caras para a nova época, deve começar no banco, apesar de ter sido titular no particular com o Estoril.Leonel Pontes vai fazer o 2º jogo na equipa principal do Sporting. O primeiro foi em 2009 com o Rio Ave para a Liga em Vila do Conde (2-2).Depois de dois dias de folga, a grande surpresa no regresso ao trabalho dos leões foi a inclusão do defesa-central júnior Rafael Fernandes (17 anos).O jogo dos leões no estádio do Bessa para a Liga pode ser decisivo para perceber se Leonel Pontes passa de técnico interino a definitivo. Pedro Caixinha, Ivo Vieira e o francês Claude Puel são os nomes mais falados para o lugar, caso Frederico Varandas decida mudar o treinador.O brasileiro Fernando, reforço no último dia do mercado de transferências, continua a recuperar "de desequilíbrios musculares". O jogador, cedido pelo Shakhtar, ainda não será aposta de Pontes com o Boavista, que marca o regresso à competição após a pausa para as seleções.