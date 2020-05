Nuno Tavares é aposta forte do Benfica na próxima época

Nuno Tavares será aposta forte de Bruno Lage na equipa do Benfica para a próxima época. O defesa lateral-esquerdo formado no Seixal, mas com passagem anterior pelas ‘escolas’ do Sporting e do Casa Pia, tem tido uma evolução que agrada ao treinador das águias, que pensa fazê-lo evoluir para patamares mais elevados muito rapidamente.Segundo apurou o, passará a ser aposta mais efetiva numa posição em que tem estado sistematicamente tapado por Grimaldo. A opção, de resto, tem que ver com a possibilidade de o defesa espanhol rumar a outras paragens. Lage quer ter no plantel alguém capaz de entrar na primeira equipa a qualquer momento e esse alguém é precisamente Nuno Tavares.O crescimento do jogador de 20 anos, no contexto do futebol do Benfica, sofreu na época passada um revés causado pela necessidade que Lage teve de fazer dele um suplente ‘a tempo inteiro’. Com as sucessivas lesões de André Almeida (alternativa de polivalência a Grimaldo), Nuno Tavares foi muitas vezes chamado ao banco, o que o retirou da equipa B, em que tinha espaço de competição essencial ao seu crescimento.Os sete jovens chamados aos trabalhos da primeira equipa do Benfica (João Ferreira, Morato, Rafael Brito, Paulo Bernardo, Tiago Dantas, Tiago Araújo e Gonçalo Ramos) já treinaram esta quinta-feira sob ordens de Bruno Lage.Bruno Lage passou a administrar dois treinos diários aos jogadores do Benfica, de forma a dar mais ritmo aos jogadores. Esta é uma prática habitual nas pré-temporadas, mas não em tempo de competição."O Benfica está a tornar-se num clube como o Sporting ou o FC Porto", disse esta quinta-feira Rui Gomes da Silva, ex-vice do clube da Luz e crítico da atual gestão de Luís Filipe Vieira.