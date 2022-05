E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Assim como em 2011, o Estádio da Luz voltou a ser palco para a festa do FC Porto, que só precisava de um empate frente ao Benfica para conquistar o 30.º título da Liga portuguesa, este sábado. O triunfo por 1-0 na casa do grande rival coroa uma época histórica, repleta de recordes… e ainda podem vir mais.



Com o campeonato assegurado, todos os olhos viram-se para o Jamor, onde FC Porto e Tondela vão disputar a final da Taça de Portugal a 22 de maio. A dobradinha é um sonho possível e cada vez mais próximo para a equipa de Sérgio Conceição, que não pretende tirar férias antecipadas ou deixar arrefecer o motor.

