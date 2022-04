“O fim aproxima-se e temos de ganhar”, afirma Rúben Amorim

O fim aproxima-se e temos muita crença de que podemos vencer todos os jogos. O FC Porto está muito forte e não perde pontos. Ganhando sempre, ficamos mais perto de que alguma coisa aconteça." Foi desta forma que Rúben Amorim abordou as possibilidades do Sporting chegar ao título, durante a antevisão do jogo deste sábado (20h30, Sport TV 1) com o Tondela.A equipa verde-e-branca tem menos seis pontos do que o líder FC Porto e nem a lesão de Uribe é encarada como uma contrariedade: "Os três clubes, e mesmo o Sp. Braga, têm soluções para todas as posições, o que não nos dá nenhuma vantagem nem retira o favoritismo ao FC Porto de ser campeão."Sobre o Tondela, Amorim espera um "jogo difícil". "É uma equipa que luta pela sobrevivência, com jogadores talentosos, que se apresenta num 5x4x1, o que nos tira muito espaço para o nosso jogo. Teremos de ser criativos, móveis e agressivos na forma como vamos atacar o espaço", referiu o técnico.Amorim não vai poder contar com Palhinha e Nuno Santos por estarem castigados. Há ainda quatro jogadores (Paulinho, Pedro Gonçalves, Matheus Reis e Ugarte) em risco de falharem o dérbi com o Benfica, na próxima semana, caso vejam mais um cartão amarelo: "Não vamos poupar ninguém. Não sabemos jogar sem agressividade. Quem não puder jogar contra o Benfica, não joga."Feddal acusou uma dor durante o treino e não vai a Tondela. "Vamos incluir o Marsà na convocatória. De resto, estão todos aptos. Há competição interna e estamos num bom momento para voltarmos às grandes exibições, e, acima de tudo, para vencer o jogo", concluiu Rúben Amorim."Roger Schmidt no Benfica? Para nós, o treinador é o Veríssimo, é nele que nos vamos focar quando trabalharmos o jogo com o Benfica. Não tenho nada contra estrangeiros", disse."Espero estar mais 100 jogos, sabendo que, se não ganhar ao Tondela, ao Benfica e na Taça, posso não ter mais do que três. O objetivo é ficar muitos anos", disse Amorim.