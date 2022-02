"O foco está em dar continuidade ao que fizemos em Tondela”: Veríssimo na antevisão do jogo com o Santa Clara

"O foco está em dar continuidade ao que fizemos em Tondela”. As palavras são de Nélson Veríssimo, na antevisão da receção deste sábado (18h00, BTV) do Benfica ao Santa Clara.









O jogo com os açorianos deixa o técnico em alerta máximo por aquilo que o adversário tem vindo a fazer na Liga: “Não nos podemos esquecer que nos confrontos que tiveram com os nossos rivais diretos saíram vitoriosos”. “Espero um Santa Clara com qualidade, mudaram de treinador há pouco tempo, o Mário Silva tem um passado que fala por si e as suas equipas normalmente gostam de gerir o jogo com posse de bola. Esperamos um jogo com um índice de dificuldade grande. Temos muito respeito, mas olhamos também para o nosso jogo”, salientou o técnico.

O Estádio da Luz tem sido um pesadelo para o Benfica neste campeonato (11 dos 16 pontos perdidos foram no palco encarnado). Uma estatística negativa que Veríssimo não esquece. “Temos de nos sentir confortáveis a jogar fora e em casa. É uma realidade essa perda de pontos, mas compete-nos evitar que isso aconteça novamente. Amanhã [hoje] o objetivo é fazer um bom jogo, somar os três pontos, ainda para mais em casa, contando com apoio dos nossos adeptos”, disse.









Leia também "Importava que os dois perdessem", diz Nelson Veríssimo sobre clássico FC Porto-Sporting O jogo com o Tondela (vitória por 3-1) ainda está na memória dos benfiquistas. Veríssimo ficou feliz com o compromisso, mas assume que há muita coisa a melhorar: “Se no passado nem tudo estava errado, agora com o Tondela nem tudo está certo. Temos consciência que há coisas no processo de evolução da equipa que têm de ser melhoradas, tanto no processo ofensivo como defensivo, para sermos consistentes a atacar e a defender, de modo a obtermos os resultados que todos pretendemos alcançar.”

Horas antes de conhecer o resultado do clássico entre FC Porto e Sporting, Veríssimo fez uma previsão impossível. “O que importava ao Benfica era que os dois perdessem. Na impossibilidade de isso acontecer, temos de nos centrar no jogo deste sábado e conquistar os três pontos”, disse o treinador do Benfica.