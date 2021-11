Costuma-se dizer que os números não enganam. Mas, neste caso, há algumas dúvidas. O portal de jogos RantCasino decidiu usar uma fórmula matemática para eleger os jogadores mais bonitos do futebol inglês. O ranking foi divulgado esta semana e Cristiano Ronaldo, estrela do Manchester United, surge na 123ª posição (são 301 ao todo)!









A escolha foi feita com o recurso a um algoritmo que analisa cada jogador e o compara com as características faciais de um rosto perfeito, atribuindo-lhe depois uma percentagem. Issa Diop, do West Ham, surge em primeiro lugar com 90,91%. O defesa de 24 anos, de origem francesa, pode agora dizer que é o homem mais atraente da Premier League.

Em segundo lugar está Teddy Jenks (89,17%), de 19 e estrela do Brighton, e em terceiro o eslovaco Juraj Kucka (89,09%), 34, que joga pelo Watford. O top 10 conta ainda com o espanhol Diego Llorente, 28, do Leeds; com o escandinavo Jacob Sorensen, 23, do Norwich; Joachim Andersen, 25, do Crystal Palace; Andy Lonergan, 38, do Everton; o norueguês Martin Odegaard, 22, do Arsenal; Marc Leonard, 19, do Brighton, e Lewis Bate, 19, do Leeds.

Pode ter ficado de fora dos mais bonitos de Inglaterra, mas em 2012 Cristiano Ronaldo foi eleito o atleta mais sexy do Mundo pela revista ‘People’. O craque ganhou a Tim Tebow e Victor Cruz (futebol americano), Nathan Adrian e Ryan Lochte (natação), Henrik Lundqvist (hóquei), Adam Scotte (golfe), Andy Murray (ténis) e Lebron James (basquetebol).