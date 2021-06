Rúben Dias e Bruno Fernandes nomeados para jogador do ano na Liga inglesa

Os portugueses Rúben Dias e Bruno Fernandes estão entre os oito nomeados para jogador da temporada 2020/21 da Premier League, anunciou esta terça-feira a Liga inglesa de futebol.

Na sua temporada de estreia em Inglaterra, Rúben Dias, campeão pelo Manchester City, já foi escolhido como o melhor da temporada pela Football Writers Association.

Bruno Fernandes foi escolhido pelos adeptos, pela segunda temporada seguida, como o melhor jogador do Manchester United.

Apenas um português ganhou o prémio da Premier League, Cristiano Ronaldo em 2006/07 e em 2007/08, ao servido do Manchester United, sendo um dos três futebolistas que bisaram no galardão, em conjunto com o sérvio Nemanja Vidic (Mancheter United) e o francês Thierry Henry (Arsenal).

Entre os nomeados desta temporada há dois jogadores que também podem ser eleitos pela segunda vez, o belga Kevin de Bruyne (Manchester City) e o egípcio Mohamed Salah.

Os ingleses Jack Grealish (Aston Villa), Harry Kane (Tottenham) e Mason Mount (Chelsea) e o checo Tomas Soucek (West Ham) são os restantes nomeados.