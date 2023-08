“Os mais machistas estão esmagados”: Seleção feminina recebida em euforia

A seleção nacional de futebol feminino foi esta quinta-feira recebida em euforia por centenas de pessoas no Aeroporto Humberto Delgado, depois de terminada a participação no Mundial 2023, que está a ser disputado na Austrália e na Nova Zelândia, no terceiro lugar do Grupo E.









Jéssica Silva foi uma das porta-vozes da equipa do selecionador Francisco Neto na chegada a Portugal. “É muito orgulho. Foram 30 dias muito bem passados. Estamos todas muito felizes por aquilo que fizemos. Acho que nos transcendemos. Desportivamente não conquistámos o que queríamos ter conquistado, mas estamos todas muito orgulhosas pelo nosso percurso e temos de dar continuidade ao que nos fez chegar a este patamar”, enalteceu a avançada portuguesa aos jornalistas.

Depois da receção calorosa no aeroporto, a seleção foi recebida, no Palácio de Belém, pelo Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa agradeceu a prestação da seleção no Mundial.









Leia também "Foram excecionais": Marcelo elogia feito inédito das portuguesas no Mundial de futebol “O País estava e está mobilizado. Vocês conquistaram o País. Para vocês e para a vossa causa, a da mulher no futebol, no desporto, na sociedade. Está conquistado. Os mais machistas dos machistas estão esmagados. Não faziam aquilo”, disse.

Também o primeiro-ministro, António Costa, saudou a seleção feminina de futebol. “Saúdo o regresso das Navegadoras, que nos encheram de orgulho como jogaram e sobretudo como derrubaram mais um muro na desigualdade de género. Para assinalar este momento histórico, o Governo determina a emissão de medalha comemorativa da primeira participação de uma seleção feminina no campeonato Mundial de futebol”, anunciou.