Otávio está a aproveitar as folgas para cumprir o tratamento e o treino específico de forma a debelar uma lesão muscular na coxa direita e integrar as opções de Sérgio Conceição no jogo com o Milan para a Liga dos Campeões, no dia 19.









O médio do FC Porto foi dispensado dos trabalhos da seleção nacional e tem trabalhado com vista à jornada europeia. Vai ficar de fora do jogo com o Sintrense, a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, na sexta-feira, dia 15.

Otávio tem sido uma das peças fundamentais do FC Porto nesta temporada, tendo participado em nove jogos (sete no campeonato e dois na Liga dos Campeões) e feito três golos.