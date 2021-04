Paços de Ferreira resiste ao Rio Ave com um empate

O Paços de Ferreira, que não pontuava há cinco jornadas, arrancou um empate na casa do Rio Ave, que só na 2ª parte se mostrou mais ofensivo e até poderia ter ganhado. Valeu Maracás (61’), que sobre a linha fatal e com Jordi batido impediu o golo a Gelson Dala (atirou ao poste direito).









Um lance que sublinhava o período mais intenso vilacondense, que após o intervalo havia igualado o marcador por intermédio de Fábio Coentrão. O experiente jogador concluiu de cabeça a abertura de Borevkovic na sequência do cruzamento de Francisco Geraldes.

Foi precisamente com Francisco Geraldes que o Rio Ave melhorou. Até aí, a equipa de Pepa esteve melhor e adiantou-se no marcador por Uilton, que assistido por Tanque concluiu um contra-ataque com um chapéu no coração da área.





O Rio Ave terminou com dez pela expulsão de Ivo Pinto.