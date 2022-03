Palmeiras de Abel Ferreira vence clássico com o Santos

O Palmeiras, orientado pelo treinador português Abel Ferreira, venceu no domingo em casa por 1-0 o Santos, no Allianze Parque, em São Paulo, para a 11.ª e penúltima jornada da fase de grupos do campeonato paulista de futebol.

O único golo do jogo foi marcado por Raphael Veiga (1-0), aos 45+5 minutos, na transformação de uma grande penalidade, que ditou ainda a expulsão do Emiliano Velázquez, que reduziu o Santos a 10 elementos em toda a segunda parte.

Depois de na quinta-feira ter vencido por 1-0 em casa do São Paulo, o Palmeiras voltou a triunfar pela mesma margem frente ao Santos, numa partida em que teve o controlo do jogo desde o apito inicial.

Com este triunfo, o Palmeiras continua a sua caminhada vitoriosa no campeonato paulista, em que soma oito triunfos e dois empates, e deixa o Santos, terceiro do grupo D, atrás de Bragantino e Santo André.

À entrada para a última jornada da fase de grupos, com o Bragantino, o Palmeiras lidera o grupo C, com 26 pontos, com nove de vantagem sobre o Mirassol, segundo, e ainda um jogo em atraso com o Corinthians, do treinador português Vítor Pereira.