Palmeiras volta a perder no Brasileirão e está a 14 pontos do líder

O Palmeiras, orientado pelo treinador português Abel Ferreira, perdeu no sábado por 4-2 na receção ao Bragantino e ficou a 14 pontos do líder Atlético Mineiro, em encontro da 25.ª jornada.

A formação de São Paulo somou o sexto jogo consecutivo sem vencer em todas as competições e a segunda derrota seguida no 'Brasileirão'.

Ytalo, aos 13 minutos, o argentino Tomas Cuello, aos 34, e Artur, aos 36 e 77, apontaram os tentos dos forasteiros, que se colocaram a um escasso ponto do Palmeiras, sendo que contam menos um encontro disputado.

Pela equipa da casa, que ainda recuperou de 0-3 para 2-3, faturaram Dudu, aos 43 minutos, e Raphel Veiga, aos 61, de grande penalidade.

Na classificação, o Atlético Mineiro, que bateu em casa o Ceará por 3-1, com um 'bis' do ex-portista Hulk e um tento de Diego Costa, ex-jogador do Sporting de Braga e Penafiel, lidera, com 53 pontos, contra 42 do Flamengo, segundo, com menos dois jogos.

O 'Fla', bicampeão brasileiro em título, ganhou por 3-0 no reduto do Fortaleza, com um tento de Pedro e dois de Michael, todos antes da expulsão do anfitrião Ronald.

O Palmeiras ainda é terceiro, com 39 pontos, os mesmos do Fortaleza, mais um do que o Bragantino e dois face ao Corinthians.