Pancadaria no final de jogo de futebol entre o Ermesinde Sport Clube e o CD São Pedro da Cova, no Estádio dos Sonhos em Ermesinde obriga a ação da PSP em campoAgressões começaram após adepto invadir relvado do jogo da 1ª jornada da fase de manutenção da Divisão de Elite da Associação de Futebol do Porto.O São Pedro da Cova venceu a partida por 3-1.