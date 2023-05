Paulinho ainda acalenta a esperança de recuperar a tempo de defrontar o Benfica em Alvalade.“O Paulinho poderá jogar ainda esta época. Melhorou muito e tem muita resistência à dor”, afirmou Rúben Amorim no domingo à noite, após a vitória (2-1) com o Famalicão. Esse foi o sétimo jogo do Sporting que o avançado falhou devido a uma fascite (inflamação da fáscia plantar) no pé direito.