O avançado Paulinho acredita que o último golo que marcou ao Besiktas é o primeiro de muitos e pretende dar continuidade na Liga já no jogo de domingo (19h00, Sport TV 1) com o P. Ferreira, apurou o Correio da Manhã.









O avançado leonino está confiante que “abriu o ketchup”, uma expressão celebrizada por Cristiano Ronaldo quando passou por uma seca de golos. “Os golos é como o ketchup. Quando surgem, vêm todos de uma vez”, disse na altura CR7.

E é nisso que Paulinho acredita. Com três golos em quatro jogos da Liga dos Campeões (marcou dois ao Besiktas e um ao Ajax), soma apenas um na Liga (1ª jornada frente ao Vizela), o avançado leonino tem sido acarinhado pelos companheiros de equipa e pelos adeptos, que já o brindaram com uma música em Alvalade. Uma situação que retira a pressão do jogador mais caro de sempre da história do Sporting (custou 16 milhões de euros).





O avançado já tinha a confiança de Rúben Amorim, conquistou o respeito dos companheiros pelo empenho demonstrado a cada treino e agora também os adeptos começam a render-se ao seu trabalho no campo, apesar de exigirem mais golos. Ninguém cobra os falhanços a Paulinho, pois acreditam que se trata apenas de uma maré de azar, pois o compromisso com a equipa é inegável e tem sido muito grande.







sarabia na seleção



Sarabia voltou a ser convocado para a seleção de Espanha, que vai defrontar a Grécia (dia 11) e a Suécia (14), numa convocatória em que Porro deixou de fazer parte devido à lesão contraída frente ao Besiktas. O lateral-direito, a contas com uma mialgia (dores) na perna direita, vai falhar também o jogo com o P. Ferreira. Já Tiago Tomás está na parte final da recuperação à mialgia na perna esquerda e ainda permanece em dúvida para o embate deste domingo. Os leões voltam a treinar este sábado pelas 10h00 em Alcochete.