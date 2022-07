Pazes feitas em bom ensaio do FC Porto

O Dragão festejou este sábado a vitória justa do FC Porto diante do Mónaco, por 2-1, após uma semana complicada para o clube, e num jogo que marcou a estreia do reforço Veron (ver peça ao lado). Sérgio Conceição, que ameaçou bater com a porta, foi o mais aplaudido.









A introdução de um terceiro médio e a ausência de Otávio foram as grandes surpresas no onze portista. Em 4x3x3, os dragões tentaram surpreender os monegascos, que estão numa fase mais adiantada da preparação. E foi numa transição rápida que o Mónaco quase marcava, mas Diogo Costa esteve atento. A partir daí, os dragões assumiram mais o jogo, e apesar de nem sempre jogarem bem, conseguiram levar perigo à baliza contrária. Pepê e Taremi (ao poste) assustaram, antes de Diogo Costa, novamente, a evitar o primeiro do Mónaco.

Numa primeira parte muito entretida com bola cá, bola lá, o FC Porto voltou a desperdiçar boa ocasião, mas desta feita Pepê não conseguiu enganar o guardião Nubel.





Após o descanso, o FC Porto ainda marcou, mas o autogolo de Nubel acabou anulado por fora de jogo de Evanilson. Depois entrou Otávio e Grujic e tudo melhorou. O luso-brasileiro, primeiro, isolou Zaidu, que atirou para defesa de Nubel. Logo a seguir tocou para Taremi que, num lance já na área, voou após choque com o defesa. O iraniano, chamado a converter o penálti, não falhou. Depois, Galeno fez um desvio de cabeça perfeito para o 2-0. Já com o reforço Veron em campo, o Mónaco reduziu de penálti. Um bom teste do FC Porto que dá boas indicações para a estreia oficial na próxima semana com o Tondela (Supertaça).

jogadores em destaque



Diogo Costa



Duas defesas enormes não permitiram ao Mónaco marcar. Foi um dos destaques do FC Porto campeão e aponta para nova temporada em grande.





Pepê



Tentou ser o desequilibrador. Apostando na velocidade conseguiu fazer alguns passes de rutura que os colegas desperdiçaram. Também ele falhou na cara de Nubel.





Otávio



Surpreendeu não estar no onze. Assim que entrou em campo, a sua capacidade de decisão melhorou ainda mais o jogo do FC Porto. Atirou ao poste.





Taremi







Leia também Leão chumbou reforço Veron O avançado iraniano está já num grande momento. Trabalha muito e desgasta os defesas. Ganhou um penálti (já tinha reclamado penálti no 1º tempo) e teve a frieza para bater o castigo máximo no 1-0.

Galeno





Entrou e praticamente na primeira vez que toca na bola marca num desvio de cabeça, sem hipóteses para o guarda-redes do Mónaco.





reforço veron em estreia no dragão







barómetro





entradas



Certas



David Carmo (Sp. Braga), Veron (Palmeiras)





Possíveis



Facundo Farías (Colón), André Almeida (V. Guimarães), Alcaraz (Avellaneda), Zaracho (Atl. Mineiro).





saídas



Certas



Mbemba, Fábio Vieira, Vitinha, Sérgio Oliveira, Francisco Conceição.





Possíveis



Marchesín (aguarda oficialização do empréstimo ao Almería), Marcano, Taremi, Otávio, Zaidu, Toni Martínez, Evanilson, Pepê.

Foi apresentado na sexta-feira e este sábado já teve os primeiros minutos de Dragão ao peito. Gabriel Veron jogou os últimos 10 minutos da partida. Pouco tempo para se mostrar, mas é mais uma opção para Sérgio Conceição. O brasileiro (ex-Palmeiras) foi uma exigência do técnico, satisfeita pelo presidente Pinto da Costa em troca de 10 milhões de euros.