Pelé apresenta quadro clínico estável após transferência para os cuidados paliativos

Nos últimos dias têm sido prestadas várias homenagens ao Rei do futebol brasileiro. Durante o jogo entre a seleção do Brasil e os Camarões, na sexta-feira, foi colocada no Mundial uma faixa no estádio a desejar uma boa recuperação ao antigo jogador.



Também a FIFA homenageou o craque de futebol com drones no Qatar.





Amigos, eu estou no hospital fazendo minha visita mensal. É sempre bom receber mensagens positivas como essa. Obrigado ao Catar por essa homenagem, e a todos que me enviam boas energias!"

O ex-jogador agradeceu, esta quinta-feira, todo o apoio na sua página de Instagram: "