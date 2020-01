Penálti anulado nos descontos em empate no dérbi Oliveirense-Feirense

Oliveirense e Feirense empataram este sábado 1-1, na 17.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol, num dérbi marcado por um penálti anulado nos descontos, depois de Camará ter escorregado e o esférico tocar nos dois pés.

Em busca da terceira vitória consecutiva, o Feirense chegou à vantagem aos 31 minutos, num golo de Feliz, enquanto a Oliveirense, sem vencer há três jogos, empatou por intermédio de Fabinho, aos 67.

Porém, o maior destaque da partida foi a grande penalidade convertida por Camará, mas anulada por Fábio Veríssimo, já em tempo de descontos.

Fábio Espinho deu o primeiro aviso dos 'fogaceiros', logo aos quatro minutos, num livre que Coelho defendeu a dois tempos, apesar de uma primeira parte parca em oportunidades, mas que deu para os forasteiros chegarem à vantagem.

À passagem da meia hora, um lance confuso na área dos locais obrigou Coelho a sair da baliza para evitar o golo de Edson Farias, mas o esférico sobrou para Feliz, que, à meia volta, atirou para as redes desertas, sem que o 'guardião' chegasse a tempo.

Logo a seguir, Edson Farias descobriu espaço fora da área e rematou em jeito, com a bola a sair perto da trave, no último lance de relativo perigo no primeiro tempo, marcado pela disputa de posse de bola e com pouca qualidade no último terço.

A formação de Pedro Miguel entrou determinada a inverter o resultado, e Sérgio Ribeiro, Sérgio Silva e Leandro Silva tiveram oportunidades para igualar, frustradas tanto por Caio Secco como pela falta de acerto.

Aos 67 minutos, um cruzamento de Alemão encontrou a cabeça de Bouldini, o guardião ainda defendeu, mas, na recarga, Fabinho não deu hipótese e fez o golo do empate.

Pouco depois, Agdon teve nos pés a reviravolta, mas o inspirado Caio Secco negou o golo com uma excelente intervenção. Na recarga, uma 'carambola' dentro na pequena área acabou por não dar em golo de forma incrível.

Já em tempo de descontos, o Feirense beneficiou de uma grande penalidade, Camará atirou para o fundo das redes, mas no momento de rematar escorregou, o esférico resvalou no pé de apoio e o árbitro anulou o tento, com o dérbi a terminar em igualdade no resultado e também na tabela classificativa.

Jogo no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis.

Oliveirense -- Feirense: 1-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Feliz, aos 31 minutos.

1-1, Fabinho, 67.

Equipas:

- Oliveirense: Coelho, Alemão, Wellington, Sérgio Silva, Leandro Silva, Oliveira (Paraíba, 85), Diogo Clemente, Fabinho, Agdon, Bouldini (Miguel Silva, 90+2) e Sérgio Ribeiro (Cephas Malele, 75).

(Suplentes: Bruno Vale, Michael Douglas, Paraíba, Serginho, Miguel Silva, Cephas Malele e Neto Costa).

Treinador: Pedro Miguel.

- Feirense: Caio Secco, Tiago Mesquita, Ícaro, Gui Ramos, Zé Ricardo, Ramires, Christian, Edson Farias (Elves, 77), Feliz (Ruca, 88), Fábio Espinho (Vítor Silva, 77) e Camará.

(Suplentes: Benjamim, Diga, Fati, Vítor Silva, Cavadas, Elves e Ruca).

Treinador: Filipe Rocha.

Árbitro: Fábio Veríssimo (AF Leiria).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Zé Ricardo (27), Wellington (36), Camará (36), Caio Secco (50), Sérgio Silva (71), Cristian (87) e Coelho (após o final do jogo).

Assistência: cerca de 1.500 espetadores.