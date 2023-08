Pepe diz que "uma final contra o Benfica é sempre um jogo especial"

O capitão do FC Porto admitiu esta terça-feira que "uma final contra o Benfica é sempre um jogo especial" e disse que a equipa está preparada para vencer a Supertaça, que se disputa na quarta-feira em Aveiro.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida frente ao Benfica, Pepe revelou a necessidade de os 'dragões' estarem ao melhor nível de forma a conseguirem alcançar o objetivo, que passa pela conquista do troféu.

"Primeiro aqui representamos uma região, sentimos esse peso. É um clube em que os nossos adeptos demonstram um apoio tremendo. Assim foi no ano passado. Mesmo quando estávamos em situações muito difíceis, estiveram sempre do nosso lado. Uma final contra o Benfica é sempre um jogo especial. Temos de estar ao nosso melhor nível para disputar esta final e ganhá-la", disse.



Pepe desvalorizou ainda o facto de não ter pela frente Gonçalo Ramos no 'clássico', jogador que se transferiu esta semana para os franceses do Paris Saint-Germain.





"Só podem jogar 11 contra 11, mais os que entram. Eu, como português e companheiro do Gonçalo, espero que possa ter continuidade na carreira, mas estamos focados no nosso trabalho e no que o 'mister' nos tem passado, para podermos estar no nosso melhor e darmos uma alegria aos adeptos", sublinhou.Ainda assim, o defesa central dos 'dragões' perspetivou, "uma final super difícil"."Nada melhor do que começar a nova época com a Supertaça, porque merecemos estar na final. Com certeza, vamos estar muito bem preparados para poder disputar a final e dar uma alegria aos adeptos", disse.Questionado sobre se este poderia ser "o grito de revolta" por o FC Porto ter perdido o campeonato para o Benfica, Pepe contornou a questão e referiu que o foco é conquistar o troféu."Não damos gritos, jogamos futebol. Este grupo demonstrou, durante a época passada, que foi muito competitivo. Sabemos onde falhámos. Os primeiros jogos não foram aquilo que o mister esperava de nós. Lutámos até ao final, conseguimos a Taça da Liga e a Taça de Portugal", sublinhou ainda.Benfica, campeão nacional, e FC Porto, vencedor da Taça de Portugal, vão disputar a 45.ª edição da Supertaça na quarta-feira, às 20h45, no Estádio Municipal de Aveiro, com arbitragem de Luís Godinho, da Associação de Évora.