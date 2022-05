Pepe diz ser "privilegiado" por poder disputar títulos aos 39 anos

O futebolista Pepe mostrou-se este sábado um privilegiado por, aos 39 anos, continuar a jogar ao mais alto nível e a disputar títulos com o FC Porto, que defronta o Tondela na final da Taça de Portugal.

"Sinto-me feliz de, com esta idade, ter capacidade para ter qualidade e poder ajudar os meus companheiros e o meu clube a conquistar títulos nacionais e a estar em finais da Taça de Portugal. A minha felicidade é acordar todos os dias, poder treinar no Olival e dedicar-me a esta profissão ao máximo, para poder ajudar o clube e a seleção", frisou, na conferência de imprensa de antevisão à final da 'prova-rainha', no Estádio Nacional.

O experiente defesa central já marcou presença em três finais da Taça de Portugal, nas quais venceu duas vezes e perdeu numa ocasião, salientando que "é sempre especial" jogar no Estádio Nacional, agradecendo ao treinador Sérgio Conceição pela confiança.

"[O treinador] Exige muito de nós nos treinos e dá-nos a possibilidade de aprender a cada dia e a cada treino. Sinto-me uma pessoa bastante privilegiada por poder, aos 39 anos, competir, se o treinador entender, e dar uma resposta positiva nos jogos", disse.

Pepe realçou o respeito que o FC Porto tem perante o conjunto beirão, que, na última jornada da I Liga, acabou por descer de divisão, apesar de ter conseguido a presença inédita no encontro decisivo da Taça de Portugal, ao superar o Mafra nas meias-finais.

"Há que disputar ainda 90 ou 120 minutos. Respeitamos muito o Tondela, que tem o seu mérito de ter chegado à final. Fico feliz de poder ganhar, porque trabalho sempre com esse intuito. É por isso que este sábado estou aqui, juntamente com o meu clube, para conseguir mais um título. A equipa trabalhou muito para conseguir o objetivo", atirou.

Embora o Tondela tenha vivido um momento negativo há uma semana, o internacional português não considera que o adversário se possa apresentar debilitado nos aspetos mentais, lembrando que as duas provas "são competições completamente diferentes".

"A Taça de Portugal tem jogos a eliminar e o Tondela provou, senão não estava na final connosco. Respeitamos muito e temos de ser fiéis ao nosso percurso durante todo o ano. Vamos competir com uma boa equipa, que tem mérito", expressou o futebolista.

Enquanto 'capitão' de equipa, Pepe apontou que o coletivo é o ponto mais forte do FC Porto, no qual todos os jogadores aptos trabalharam "ao máximo" para complicar as opções do técnico Sérgio Conceição no momento de decidir o 'onze' inicial para o jogo.

"O forte do grupo é o coletivo e foi isso que, durante esta semana e durante toda esta temporada, procurámos fazer: trabalhar de forma séria, encarar cada treino como um jogo e dificultar ao máximo as escolhas do treinador", assumiu o atleta luso-brasileiro.

A final da 82.ª Taça de Portugal, entre FC Porto e Tondela, realiza-se no domingo, com início às 17:15, no Estádio Nacional, em Oeiras, com arbitragem de Rui Costa, da Associação de Futebol do Porto, que também fará a sua estreia no Jamor, aos 45 anos.