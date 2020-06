Pinto da Costa e Manuel José: Nova guerra, velhas feridas

Arecente troca de ‘mimos’ entre Pinto da Costa e Manuel José reacende uma querela aberta entre ambos, que teve origem há quase duas décadas.O presidente do FC Porto, de 82 anos, e o treinador algarvio, de 74, cultivam um ódio de estimação que tem origem em 2002, quando Gilberto Madaíl, então da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), tratava da sucessão de António Oliveira no cargo de selecionador nacional.Numa reunião da direção da FPF, ocorrida no dia 30 de julho de 2002, Gilberto Madaíl levava um nome para aprovação: Manuel José. O nome foi aprovado e tudo apontava para a formalização do acordo.Contudo, Pinto da Costa opôs-se à nomeação do treinador nascido em Vila Real de Santo António e que treinou Benfica e Sporting, entre outros. Gilberto Madaíl, temendo uma guerra com o presidente do FC Porto, acabou por ceder e virou-se para o estrangeiro, acabando por contratar o brasileiro Luiz Felipe Scolari.Desde então, Manuel José jamais esqueceu o episódio. E nunca perdoou a Pinto da Costa, tendo optado por uma atitude beligerante na sua relação, à distância, com o presidente do FC Porto. Ao longo dos anos sempre falou em tom acintoso do dirigente portista e raramente perdeu oportunidade de de lhe dar ‘alfinetadas’.Como voltou a acontecer agora. Manuel José criticou o ex-jogador Fernando Gomes por este ter defendido a reeleição de Pinto da Costa. Acusou-o de "falta de vergonha".O presidente do FC Porto saiu em defesa do Bibota de Ouro e estava (de novo) entornado o caldo.