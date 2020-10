Pinto da Costa sugere que Fernando Gomes daria um “excelente” Secretário de Estado do Desporto

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, afirmou que o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, daria um "excelente" Secretário de Estado do Desporto.Numa entrevista à TVI, Pinto da Costa admitiu que conhecia Fernando Gomes "desde a sua juventude", considerando que o presidente da FPF está a fazer "um trabalho fantástico".O presidente dos dragões confessou que há "coisas que gostava de fazer" no clube, mas descarta a possibilidade deste ser o seu último mandato. "Já disse algumas vezes que seria o último, depois que não me recandidataria, mas por coisas diversas, acabei por não sair".