PJ desbloqueia disco externo do pirata Rui Pinto

A Polícia Judiciária (PJ) já conseguiu abrir um dos 10 discos externos encriptados pelo hacker Rui Pinto, que o Ministério Público acusou de um total de 147 crimes no caso Doyen.Nos discos, cujo acesso foi blindado, estarão informações que o pirata informático terá roubado a várias entidades, como o Benfica, a Procuradoria-Geral da República, organismos públicos e diversos clubes de futebol internacionais.As autoridades judiciais confiscaram a Rui Pinto um total de 12 discos externos e dois computadores. A PJ admite que nos discos que estão ainda encriptados estejam informações semelhantes às que conseguiu aceder, no âmbito da investigação, e que levaram à sua acusação, por crimes de acesso ilegítimo, violação de correspondência, sabotagem informática e tentativa de extorsão.De início, a PJ não conseguiu aceder aos dez discos rígidos, segundo a edição de desta sexta-feira do Público, mas, segundo apurou o, a PJ já conseguiu desblindar um desses discos externos. Nesses discos poderá estar informação relevante para o caso Football Leaks.Graças à informação descodificada pela PJ nas outras unidades de dados, descobriu-se que, entre 2015 e 2019, Rui Pinto acedeu a 488 contas de email de organizações públicas e privadas, com destaque nos clubes de futebol.