Sérgio Conceição responde a Rui Pinto: "Emails? não estou preocupado"

A estratégia definida para o jogo com o Coimbrões não está nos emails, por isso não estou preocupado, o que sei é pela comunicação social".A afirmação é de Sérgio Conceição e foi feita esta sexta-feira durante a antevisão do jogo deste sábado (18h45) da Taça de Portugal com o Coimbrões, quando questionado sobre o acesso do ‘hacker’ Rui Pinto aos seus emails pessoais e profissionais. O FC Porto defronta, na 3ª eliminatória, os vizinhos gaienses, décimos classificados na série B do Campeonato de Portugal."Não é uma análise diversa da que fazemos no campeonato, olhamos para o adversário, para aquilo que foi o seu trajeto, para aquilo que pode ser a equipa contra nós, percebendo sempre quais são as características dos jogadores. Temos de estar alerta para esses cenários mas temos a responsabilidade de ultrapassar este adversário" afirmou o técnico portista".A eliminação do Sporting (0-2, diante do Alverca), também do Campeonato de Portugal , deixou os dragões em estado de alerta quanto às opções para esta partida com o Coimbrões."Não gosto de falar de rotatividade, gosto de falar no onze que me dá mais garantias, em função do estado físico dos jogadores e da estratégia definida. Gosto de pensar num jogo de cada vez, não gosto de pensar em dois jogos ao mesmo tempo" argumentou Sérgio Conceição.