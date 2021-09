Autoridades sanitárias brasileiras e polícia interrompem clássico com Argentina

Anvisa interrompendo o jogo de Brasil x Argentina porque a CBF permitiu a entrada de QUATRO FUCKING JOGADORES ARGENTINOS. pic.twitter.com/64zIPYdjyq September 5, 2021



O diretor-presidente da Anvisa explicou o que levou à interrupção: "São quatro jogadores. Eles, ao chegarem em território nacional, apresentam a declaração de saúde do viajante. Neste documento não falava que eles passaram por um dos três países que estão restritos, justamente para a contenção da pandemia. Mas depois foi constatado que eles passaram pelo Reino Unido. Foi constatado entre ontem de noite e hoje. Chegamos nesse ponto porque tudo aquilo que a Anvisa orientou, desde o primeiro momento, não foi cumprido. Eles tiveram orientação para permanecer isolados para aguardar a deportação. Mas não foi cumprido. Eles se deslocam até o estádio, entram em campo, há uma sequência de descumprimentos".





A polícia e autoridades sanitárias brasileiras interromperam este domingo o clássico entre Brasil e Argentina, de qualificação para o Mundial2022 de futebol, ao minuto três, para deportar quatro jogadores argentinos que não cumpriram ordem de isolamento e deslocaram-se ao estádio mesmo tendo sido aconselhados a regressar ao país de origem.De acordo com as autoridades brasileiras, Emiliano Martinez e Emiliano Buendia, que atuam no Aston Villa, e Giovanni Lo Celso e Cristian Romero, que são comandados por Nuno Espírito Santo no Tottenham, foram colocados em quarentena e impedidos de entrar no país, tendo também sido aconselhados a "regressar ao país de origem".No entanto, os quatro jogadores terão prestado falsas declarações, ao negarem aos oficiais de imigração que tivessem estado recentemente no Reino Unido, território que está colocado na lista vermelha do Brasil na luta contra a covid-19.A seleção argentina seguiu para os balneários e recusou-se a entrar em campo sem Emiliano Martínez, Lo Celso, Cristian Romero e Emi Buendía.Lionel Scaloni, selecionador argentino, rejeita voltar ao relvado e critica: "Por que não autuaram antes? Por que deixaram entrar em campo?"De acordo com o 'Globoesporte', o treinador recusa-se a entrar novamente em campo depois de ter sido interrompido pelas autoridades sanitárias brasileiras, a Anvisa.O árbitro da partida suspendeu o clássico e, enquanto a seleção argentina vai abandonar as instalações, a equipa brasileira vai... treinar.

"Por decisão do árbitro da partida, o encontro organizado pela FIFA entre Brasil e Argentina para as eliminatórias do Mundial'2022 ficará suspenso", pode ler-se na curta reação do organismo que tutela o futebol sul-americano.

#Eliminatorias



Por el momento, el encuentro se encuentra interrumpido. — Selección Argentina (@Argentina) September 5, 2021