Seleção de sub-21 defronta Bósnia na qualificação para o Europeu. Acompanhe em direto e em exclusivo na CMTV

Seleção pode garantir esta terça-feira um lugar de acesso ao play-off de qualificação para o Europeu de 2019.

19:00

A seleção portuguesa de Sub 21 está a empatar 1-1 com a Bósnia-Herzegovina, no jogo de apuramento para o Europeu da categoria. André Horta abriu o marcador aos 19 minutos, mas Demirovic empatou aos 42.



As duas equipas discutem um lugar de acesso ao play-off de qualificação para o Europeu de Sub-21, que será disputado em 2019, na última jornada do grupo 8.



Com a Roménia já apurada como vencedora do grupo, com 24 pontos, Portugal e Bósnia discuetem uma vaga para o Playoff, onde os melhores segundos classificados medem forças. Em caso de empate, Portugal ganha primazia, pois fica com mais um ponto (20) que a Bósnia Herzegovina (19).



A equipa dos Balcãs terá assim de ganhar para tirar Portugal do acesso ao playoff.



