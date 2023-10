Foram 11 contra 11 e, no fim, siga para a Alemanha. Sétimo jogo, sétima vitória e, por falar em sete, se Amália cantava sobre o perfeito coração, Portugal teve na sexta-feira a perfeita coroação de Ronaldo neste apuramento - mais dois golos decisivos, e são agora 125 ao serviço da Seleção.



Começamos do individual para o coletivo: foi um triunfo com R carregado, de Ronaldo, até de Ramos - que também marcou -, mas, claro, de Roberto Martínez, que apostou naqueles dois para uma inusitada dupla de ataque.









