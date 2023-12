Conheça o grupo de Portugal no Euro2024

Portugal vai ter pela frente na fase de grupos do Euro2024 de futebol as seleções da Turquia, Chéquia e o vencedor do play-off C (Geórgia / Grécia / Cazaquistão / Luxemburgo).

O sorteio iniciou-se às 17h00 (18h00 horas locais) desta quarta-feira, na Elbphilharmonie, em Hamburgo, na Alemanha. A equipa das Quinas parte com estatuto de cabeça de série.

Três lugares do Pote 4 ainda estão em disputa para a fase final da competição e ficarão decididos nos play-offs, em março do próximo ano.

Grupo A: Alemanha, Hungria, Escócia e Suíça

Grupo B: Espanha, Albânia, Croácia e Itália

Grupo C: Inglaterra, Dinamarca, Eslovénia e Sérvia

Grupo D: França, Áustria, Países Baixos e Vencedor do Play-off A (Polónia / País de Gales / Estónia / Finlândia)

Grupo E: Bélgica, Roménia, Eslovénia e Vencedor do Play-off B (Israel / Islândia / Bósnia / Ucrânia)

Grupo F: Portugal, Turquia, Chéquia e Vencedor do Play-off C (Geórgia / Grécia / Cazaquistão / Luxemburgo)