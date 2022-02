Pedro Gonçalves vai realizar esta segunda-feira um teste durante o treino para aferir se está em condições para defrontar esta terça-feira (20h00) o Manchester City em jogo da 1ª mão dos ‘oitavos’ da Liga dos Campeões.Pote, como é conhecido no mundo do futebol, apresentou queixas musculares na coxa esquerda no triunfo da equipa sobre o Famalicão (2-0).