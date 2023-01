Presidente do AL Nassr afirmou que Ronaldo 'pediu para ser tratado' como o resto dos jogadores

O presidente do Al Nassr, Musalli al Muammar, disse esta terça-feira que o futebolista português Cristiano Ronaldo pediu para ser tratado como os restantes colegas de equipa e que é normal que o seu salário seja superior.

"Ronaldo pediu durante as negociações para ser tratado como o resto dos seus companheiros, em relação a prémios e ao regulamento do clube", disse, durante a cerimónia de apresentação do jogador português como reforço do Al Nassr.

O líder do clube saudita salientou que é "muito normal" que o seu salário seja "o mais alto", embora assuma que "o acordo é comercialmente benéfico em termos de rentabilidade", adiantando que "nos próximos dias se vão saber muitas coisas".