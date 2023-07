Presidente do Sevilha diz que não houve acordo para transferência de José Ángel para o Sporting

O presidente do Sevilha, José Castro, afirmou esta quarta-feira que não houve acordo entre as partes envolvidas para a transferência do futebolista José Ángel Carmona para o Sporting, referindo que o defesa vai ser reintegrado nos trabalhos da equipa espanhola.

"Carmona chegou aqui esta tarde e amanhã [quinta-feira] vai treinar com o plantel. A realidade é que não houve acordo com o Sporting e numa negociação há sempre três partes. Ele vai estar motivado com os seus companheiros e continuar a pré-época", disse o presidente, citado no sítio oficial do clube espanhol.

José Castro salientou ainda que vão analisar se José Ángel Carmona, que teve permissão para se ausentar dos trabalhos da equipa sevilhana para tratar do seu futuro, vai continuar no clube ou se existe uma opção para sair.

O defesa direito espanhol, de 21 anos, era apontando como reforço do Sporting, no entanto, José Ángel acabou por não se vincular aos 'leões', surgindo na comunicação social informações de que o jogador tinha reprovado nos exames médicos, enquanto outros meios falaram em falta de acordo para a transferência.

O lateral direito fez a formação no Sevilha e chegou à equipa principal em 2021/22. Na época passada, o internacional sub-21 espanhol começou a temporada na equipa sevilhana, com 15 jogos disputados e dois golos marcados, mas acabou por ser depois emprestado ao Elche.

Na equipa do Elche, José Ángel alinhou em nove partidas, com um golo marcado, sofrendo depois uma lesão muscular que o afastou da equipa.