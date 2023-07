José Ángel Carmona, lateral espanhol de 21 anos do Sevilha, é o jogador eleito por Rúben Amorim para reforço da faixa que até janeiro tinha como dono Pedro Porro, na equipa do Sporting. E que desde então foi quase sempre ocupada por Ricardo Esgaio, mesmo depois da chegada de Bellerín. Com a saída deste jogador, havia défice na posição. A escolha recai agora no internacional sub-21 espanhol.









O jogador, formado no Sevilha, estreou-se na equipa principal em março de 2022. Na temporada anterior fez 15 jogos antes de ser cedido ao Elche, onde realizou mais nove (oito como titular).

José Ángel está ligado ao clube da capital da Andaluzia até 2025, sendo que falta agora um entendimento com o Sporting sobre o modo da transferência: a título de empréstimo com opção de compra ou como venda definitiva, sendo que tem um valor de mercado estimado em cinco milhões de euros.