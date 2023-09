PSG deverá apresentar queixa contra os próprios adeptos por cânticos homofóbicos

O Paris Saint-Germain (PSG) deve apresentar uma queixa formal contra os próprios adeptos, depois de estes terem entoado cânticos homofóbicos durante o jogo contra o Olympique de Marselha, este domingo, a contar para o campeonato francês de futebol, disse a ministra francesa dos Desportos, Amelie Oudea Castera, citada pela Reuters.Durante a vitória por 4-0 frente ao Marselha, os adeptos do clube do PSG presentes na bancada Boulogne, do estádio no Parque dos Príncipes, em Paris, festejaram com cânticos homofóbicos dirigidos à equipa visitante, enquanto muitos adeptos da casa aplaudiam."É impensável ficar surdo perante cânticos tão odiosos e homofóbicos nas nossas bancadas", disse Oudea Castera no Twitter."Ontem, estes cânticos estragaram a festa no Parc. Devem ser erradicados dos nossos estádios com urgência. Ontem [este domingo] à noite, assegurei-me de que seria dada uma resposta firme", acrescentou.A ministra francesa dos Desportos convida, também, o PSG a apresentar queixa contra os próprios adeptos, de modo a "identificar os autores e levá-los à justiça para que possam ser removidos dos estádios".Oueda Castera disse ainda que o caso está agora nas mãos do organismo que gere o futebol francês, a LFP.Em comunicado, o clube afirmou que "tenciona reforçar o trabalho de prevenção na luta contra a homofobia e irá reunir-se com todos os seus parceiros sobre esta questão vital nos próximos dias".No Paris Saint-Germain jogam os portugueses, Vitinha, Danilo Pereira e Gonçalo Ramos. Durante o jogo deste domingo, Ramos estreou-se a marcar pela equipa parisiense.