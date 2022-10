PSP obrigada a intervir durante jogo entre Sporting e Casa Pia após lançamento de foguetes proibidos

Pouco depois do início da partida deste sábado entre o Sporting e o Casa Pia, um grupo de adeptos dos leões acionou, na zona do topo sul do Estádio, o lançamento de inúmeros foguetes, proibidos dentro do Estádio.Segundo comunicado da PSP, os agentes foram obrigados a intervir perante esta situação que colocou "em risco a integridade física dos espetadores e agentes desportivos e exibiram tarjas de grande dimensão, uma delas, com teor ofensivo para as forças policiais".Na sequência destes desacatos, a PSP destacou equipas para a bancada "visando cessar tais comportamentos bem como retirar as tarjas e intercetar os infratores", lê-se no comunicado.Quando as forças policiais retomaram os seus lugares, "os adeptos do SCP arremessaram cadeiras na sua direção, tendo havido intervenção para a reposição da ordem pública, com o uso da força necessária à situação em concreto".Da ação da PSP foram intercetados quatro adeptos do Sporting, apreendidas as tarjas e o material utilizado para o lançamento de foguetes.Antes da partida entre o Sporting e o Casa Pia para a 10ª jornada do campeonato, a polícia e a ASAE realizaram uma operação de fiscalização no estabelecimento da sede Associação Juventude Leonina que resultou no levantamento de oito autos de notícia por contraordenação, com apreensão de material diverso.