PSP preparada para presença de adeptos do FC Porto em áreas de adeptos do Benfica

A PSP atribui ao Benfica-FC Porto, da I Liga de futebol, um grau de risco igual ao de outros 'clássicos' entre ambos e considera que a venda de bilhetes de adeptos 'encarnados' aos portistas não constitui problema de segurança.

"É um clássico de risco elevado, mas idêntico ao de épocas anteriores. Quanto à questão da venda de bilhetes de adeptos do Benfica aos do FC Porto, também estamos alertados para essa situação e agiremos em conformidade, em colaboração com o promotor do jogo, para que, em caso de necessidade, esses adeptos sejam transferidos para outras zonas do estádio", disse o intendente Francisco Alves, respondendo aos jornalistas durante a conferência de imprensa que decorreu no Comando Metropolitano da Polícia de Segurança Pública.

Não obstante, Francisco Alves alerta que a PSP "não pode resolver todos os problemas" em torno da organização de um jogo desta natureza e apela aos adeptos que tenham "um comportamento adequado" dentro e fora do estádio, aludindo à possibilidade de grupos de adeptos do FC Porto estarem misturados no meio da falange de apoio do Benfica.

A eventualidade dos portistas se sagrarem campeões nacionais e de haver festejos dos seus adeptos quer no Estádio da Luz quer nas ruas de Lisboa, nomeadamente na Avenida da Liberdade, onde se situa a sede do clube na capital, também não preocupa o intendente.

"O policiamento não vai estar focado só para o interior do estádio e para o perímetro do complexo desportivo. De resto, teremos um dispositivo que contempla diversas valências que será acionado se assim se justificar. Estamos preparados para todos os cenários, incluindo, obviamente, esse", explicou o responsável policial, acrescentando que os adeptos do FC Porto que se desloquem em autocarros serão sempre acompanhados pela PSP, à entrada e à saída de Lisboa, e nos percursos para o estádio.

Francisco Alves revelou ainda que o dispositivo de segurança contará com efetivos da Divisão Policial da área, Divisão de Trânsito, Unidade Metropolitana de Informações Desportivas, Equipas de Intervenção Rápida e o reforço da Unidade Especial de Polícia.

A hora oficial de abertura das portas do Estádio da Luz ao público está prevista para as 16:00, mas a partir das 14:00 o trânsito na Avenida Condes de Carnide será cortado, entre a Praça Doutor Mário Soares e o cruzamento da Avenida Marechal Teixeira Rebelo.

A PSP aconselha, ainda, os adeptos a deslocarem-se para o Estádio da Luz em transportes públicos, evitando trazer as suas viaturas para as imediações daquele, que cheguem com antecedência, contando com as filas e com os procedimentos de segurança junto às portas.

No caso de utilizarem viaturas próprias, a PSP recomenda a que estacionem as mesmas em parques vigiados e destinados para o efeito e que evitem trazer malas e mochilas para o interior do recinto desportivo.

O FC Porto, líder do campeonato, com 85 pontos, joga este sábado, às 18:00, no Estádio Luz, com o Benfica, em terceiro, com 71, numa partida da 33.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrada por Luís Godinho, da associação de Évora.