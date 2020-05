A tensão entre André Ventura e Ricardo Quaresma continua nas redes sociais. Na noite desta terça-feira o jogador criticou o líder do Chega devido a uma proposta de confinamento específico para a comunidade cigana.Ventura respondeu ao jogador dizendo que "é lamentável que um jogador da seleção nacional se envolva em política" e Quaresma respondeu: "Vi a resposta do senhor André Ventura, sinceramente, não percebi. Por ele dizer que os jogadores não devem meter-se na política, ele não pode esquecer-se que ficou conhecido por defender o clube dele. Ficou conhecido por falar de futebol"."Eu pago impostos em Portugal, por isso tenho direito a dar a minha opinião. Ninguém me vai calar, nem ele, nem ninguém. Esse tema está fechado, que é que acabe essa parte dos raciscmos. Para mim é difícil, tenho um pai que é cigano e uma mãe africana. Não vou alimentar mais esta situação, mas não é por ser jogador que não posso ter a minha opinião", afirmou Quaresma.