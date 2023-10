Quatro jogadores do PSG suspensos por cânticos homofóbicos

Os jogadores do Paris Saint-Germain (PSG) Randal Kolo Muani, Ousmane Demélé, Achraf Hakimi e Layvin Kurzawa, foram suspensos por um jogo por terem entoado cânticos homofóbicos, anunciou esta quinta-feira a Liga de Futebol Profissional francês (LFP).O caso aconteceu durante o jogo entre o PSG e o Olympique Marselha , no estádio Parque dos Príncipes, em Paris. De acordo com a Reuters, os adeptos parisienses foram ouvidos a celebrar a vitória frente aos rivais com cânticos homofóbicos dirigidos ao Marselha, e relatos referem que os jogadores da equipa da casa também estiveram envolvidos.O organismo que tutela o futebol profissional em França suspendeu os jogadores e decidiu encerrar, a partir de 10 de outubro, a bancada Auteuil do Parque dos Príncipes por dois jogos, um dos quais foi suspenso."O clube lamenta que a Comissão Disciplinar tenha optado por uma medida excessiva e coletiva, suscetível de prejudicar o trabalho de diálogo e prevenção empreendido pelo clube com as associações, instituições e adeptos", afirmou o PSG em comunicado, acrescentando que não vai recorrer da decisão da LFP.No Paris Saint-Germain jogam os portugueses Vitinha, Danilo Pereira e Gonçalo Ramos. Durante a vitória por 4-0 frente ao Marselha, Ramos estreou-se a marcar pela equipa parisiense.