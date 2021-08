Quem é Antonela Roccuzzo, a mulher de Messi

A vida do ex-capitão da equipa espanhola deu uma volta de 180 graus quando assinou contrato com o Paris Saint-Germain, mudando, consequentemente, também os planos do resto da sua família. Quando chegou a França na última terça, 10, fê-lo acompanhado pela mulher e pelos três filhos, Thiago, de 9 anos, Mateo, de 5, e Circo, de 3.

De acordo com o site da revista Madame Figaro, não é a primeira vez que Roccuzzo, hoje com 33 anos, `deixa tudo´ em prol do marido. Quando este foi para Espanha para jogar no FC Barcelona, em 2010, Roccuzzo juntou-se-lhe quando namoravam há apenas um ano, casando sete anos depois.