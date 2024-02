Quem não está com Pinto da Costa, morre!”. A frase, repetida na assembleia geral (AG) do FC Porto em novembro passado, era o mote contra os ‘traidores’. ‘Traidores’ que não eram mais do que adeptos do FC Porto que não concordavam com a alteração dos estatutos, designadamente na parte que abria a porta a que familiares de dirigentes pudessem fazer negócios privados com o clube.









Ver comentários