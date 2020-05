“Queremos dar troféus aos adeptos”: Pinto da Costa acredita na ‘dobradinha’

Pinto da Costa quer ver materializados os dois desejos que tem para o que falta da época futebolística: juntar a Taça ao título de campeão. O presidente do FC Porto acredita que a equipa de Sérgio Conceição lhe dará essa alegria."Desejamos voltar a jogar e lutar como sempre para oferecer aos nossos adeptos dois troféus que eles tanto merecem", escreveu o presidente portista no editorial da revista ‘Dragões’. E, como homem de fé, Pinto da Costa não esconde: "Tenho plena confiança de que isso acontecerá."Elogiando "a forma notável como os portugueses conseguiram manter a propagação da pandemia", Pinto da Costa lembra que a partir de agora nada será como dantes, em toda a sociedade. "É o que acontecerá também com o futebol, neste caso com mais polémica", escreveu o dirigente.Pinto da Costa não esconde que o fim da I Liga teria sido benéfico para o seu clube. "Tanto ao nível desportivo como financeiro", sublinha, explicando porquê: "Como fomos a melhor equipa nos 70% dos jogos que já se disputaram, concluiríamos a época no primeiro lugar, o que, tanto quanto sei e como vi acontecer em França, dá direito ao título de campeão nacional. Dessa forma, garantiríamos ainda a entrada direta na Liga dos Campeões e um encaixe significativo. Mas não terminar a época sempre foi, para o FC Porto, uma opção a considerar apenas em último recurso."O presidente dos dragões, recentemente recebido pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enquanto administrador do Porto Canal, qualificou de "muito importante" o papel da imprensa.