FC Porto joga esta quarta-feira na Rússia o primeiro passo rumo aos 40 milhões

Mapa Krasnodar

O FC Porto começa esta quarta-feira à tarde (18h00, Sport TV1), na Rússia, diante do Krasnodar, a lutar pelos mais de 40 milhões de euros que lhe estão reservados em caso de qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões."Estamos aqui por culpa própria, porque não ganhámos o campeonato. Temos de assumir essa responsabilidade e olhar para estas pré-eliminatórias com a obrigação de as passar", afirmou esta terça-feira Sérgio Conceição, antes da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Champions. Se ultrapassarem a equipa russa, os dragões terão de eliminar o Basaksehir (Turquia) ou o Olympiacos (Grécia) para conseguir um encaixe financeiro que é visto como fundamental pela SAD portista.O técnico alertou para as qualidades do Krasnodar. "É uma equipa que se reforçou com bons jogadores, que tem uma boa dinâmica de jogo e que por certo nos vai levantar dificuldades", disse Conceição, que não está hoje no banco de suplentes devido a castigo: "Obviamente, é sempre melhor o treinador principal estar perto dos jogadores e do jogo, para fazer acertos, mas tenho confiança total na equipa técnica, com a qual estou em total sintonia, e não há problema nenhum por o treinador não estar no banco." O adjunto Vítor Bruno lidera a equipa no encontro desta tarde.O FC Porto terá pela frente um ambiente complicado, já que o estádio do Krasnodar, que se estreia em qualquer fase da Liga dos Campeões, vai encher - são esperados mais de 35 mil espectadores. "Nós estamos preparados e esperamos que as coisas nos corram da melhor forma para ganhar o jogo", sublinhou Sérgio Conceição, que recordou também o historial de sucesso dos azuis-e-brancos na competição de clubes mais importante da Europa: "A par do Real Madrid e do Barcelona, o FC Porto é o clube que tem mais presenças [23] na Champions."O treinador do FC Porto esteve ao lado de Danilo, mas não foi questionado sobre a discussão que ambos protagonizaram no estágio da equipa no Algarve. O capitão não comentou o episódio.Danilo Pereira, capitão do FC Porto, recusou esta terça-feira clarificar a discussão que teve com o treinador Sérgio Conceição na pré-época, considerando que "não há nada para esclarecer".O médio, que surgiu ao lado do técnico na conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Krasnodar, disse que o objetivo é passar a eliminatória e o play-off da Liga dos Campeões. "[O Krasnodar] é um adversário difícil, pratica um bom futebol, mas estamos preparados para isso. Apesar de não termos participado em nenhum encontro oficial, os jogos da pré-época foram sempre bastante exigentes", referiu.O médio considerou que o FC Porto, "pela sua grandeza" e "pelo facto de estar sempre presente na Champions", tem de "se assumir como favorito", mas aponta o Krasnodar como um adversário de respeito, que se reforçou bem. "Tem um bom grupo, uma equipa que gosta de jogar bom futebol e apesar de termos mais experiência vai ser complicado", explicou.O encontro da primeira mão da terceira pré-eliminatória está agendado para esta quarta-feira às 18h00 (20h00 locais), em Krasnodar, e será arbitrado pelo alemão Tobias Stieler. FC Porto e Krasnodar voltam a encontrar-se na terça-feira (dia 13), para jogar a segunda mão, no Estádio do Dragão.Pinto da Costa, presidente do FC Porto, integrou o passeio matinal da comitiva dos dragões por Krasnodar e esteve ainda no treino de adaptação ao relvado do estádio da equipa russa. É esperada uma temperatura de 25° C à hora do jogo (20h00 locais, 18h00 em Portugal Continental).Vítor Bruno assume esta quarta-feira o lugar de Sérgio Conceição no banco, por este cumprir um jogo de suspensão imposto pela UEFA. O técnico adjunto do FC Porto, de 36 anos, está no Dragão desde 2017/18 (a época em que Sérgio Conceição chegou ao clube).O guarda-redes Kevin Trapp , que esteve na órbita do FC Porto, vai representar a título definitivo o E. Frankfurt (clube em que jogou na época passada por empréstimo do PSG). Os alemães pagam 7 milhões."O Krasnodar é, na minha opinião, a equipa que melhor futebol pratica neste momento no campeonato russo", disse Manuel Fernandes, médio do Lokomotiv Moscovo, à Antena 1.