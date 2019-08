Sérgio Conceição: "Estamos aqui por culpa própria porque não fomos campeões"

Sérgio Conceição recordou que a culpa do facto de o FC Porto ter de fazer quatro jogos para entrar na fase de grupos da Liga dos Campeões é dos dragões, dado que não alcançaram a qualificação direta através do campeonato na época passada. Em todo o caso, o técnico garantiu que a equipa está preparada para bater o Krasnodar na 3.ª pré-eliminatória."Não estou e penso que o treinador do Krasnodar também não estará no banco. Obviamente é sempre melhor estar perto do jogo, mas tenho confiança total na equipa técnica, está em completa sintonia e não há problema nenhum em o treinador principal não estar momentaneamente no banco.""Sinto-a motivada, de acordo com o que tem sido habitual nestes dois anos, sempre com ambição muito grande. Estamos aqui também por culpa própria, porque não ganhámos o campeonato e temos de assumir essa responsabilidade. À parte do Real Madrid e do Barcelona, somos o clube com mais presenças na Champions.Temos de olhar para isso sem arrogância, com realismo. Do outro lado está uma equipa com um sonho grande, muito competitiva, com dinâmica muito interessante, e vamos encontrar dificuldades. Quando a bola começar a rolar, é a preparação para o jogo, a qualidade individual e coletiva que virão ao de cima.""Têm mais 3 semanas de trabalho, 4 jogos já feitos, mas acho que quando o árbitro apitar, esse tipo de situações podem não notar-se. Sabíamos que íamos encontrar uma equipa que estava já em competição. A pré-época é de grande exigência, os jogos que fazemos, queremos ganhar. E perceber que neste início de época, acho que tudo isso por si só não faz a diferença, na minha opinião. Esperamos que amanhã as coisas corram da melhor forma, que é ganhar o jogo.""Se não contasse, não tinha vindo.""Se também não contasse com ele, não tinha vindo."