"Queremos mais": Rúben Amorim satisfeito com título do Sporting faz antevisão do dérbi na Luz

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, reagiu à festa do título dos leões durante a a conferência de antevisão do dérbi deste sábado no Estádio da Luz.



O técnico leonino revelou que o campeonato "era um peso que toda a gente tinha" e que a festa foi feita na perspetiva de um clube "que não ganhava há muito tempo".



No entanto, Amorim garante: "Queremos mais", acrescentando que "faltam muitos passos ao clube".



Sobre o dérbi com o Benfica, o treinador garantiu que a equipa não vai para a Luz "festejar o título". "Vamos para vencer o jogo", sublinhou.



Rúben Amorim destacou o crescimento da equipa esta época, nomeadamente o recorde de invencibilidade no campeonato, que marcou como "objetivo", a duas jornadas do final da prova.



Apesar da conquista e perspetivando a próxima época, Amorim voltou a lembrar que "há ainda uma grande diferença para os nossos rivais" e que vai manter o discurso que delineou durante toda a temporada: "queremos ser candidatos a ganhar todos os jogos".



O jogo entre Sporting e SL Benfica joga-se no próximo sábado, no Estádio da Luz, às 18h00.