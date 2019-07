Real Madrid cede Reguilón ao Sevilha por uma temporada

O futebolista Sergio Reguilón vai continuar na Liga espanhola em 2019/2020, mas ao serviço do Sevilha, por empréstimo do Real Madrid, anunciou esta sexta-feira o clube madrileno.Através de um comunicado, o Real Madrid confirmou que chegou a acordo com a equipa andaluz para a cedência do lateral esquerdo, de 22 anos, que fez toda a formação nos 'blancos', tendo atuado em 22 ocasiões na época passada.Em Sevilha, Reguilón vai encontrar Julen Lopetegui, antigo treinador do FC Porto e do Real Madrid, e o defesa português Daniel Carriço.