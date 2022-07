Real Madrid e Juventus defrontam-se vestidos pela inclusão no futebol

O Real Madrid e a Juventus vão defrontar-se no sábado em Pasadena, nos Estados Unidos, num jogo de futebol particular em que vestirão camisolas especiais que advogam por maior inclusão social no desporto.

Os dois emblemas anunciaram esta sexta-feira a parceria com a iniciativa 'Play Proud', inserida no projeto Common Goal, que pede aos futebolistas que doem 1% dos seus salários para apoiar medidas que aproximem o planeta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

As camisolas são da autoria de Yash Pradhan, destacando que "a diversidade une" o mundo e o futebol, e um exemplar de cada, autografado por Benzema (Real) e Pogba (Juventus), será depois leiloado para arrecadar fundos para projetos de inclusão social.

As duas equipas defrontam-se no Rose Bowl, em Pasadena, em mais um encontro particular de pré-temporada.