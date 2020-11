Corria a época de 1989/1990. Quis o destino que Sporting e Nápoles se enfrentassem em jogo da Taça UEFA. A receção de Diego Armando Maradona no aeroporto da Portela foi apoteótica e contou com a presença de Sousa Cintra, presidente dos leões naquela época.Diego Armando Maradona chegou mesmo a vestir a camisola dos leões após esse encontro. A camisola foi trocada com Carlos Manuel.O Sporting acabaria por conseguir um empate 0-0 no antigo Estádio de Alvalade.