O médio dinamarquês Morten Hjulmand (Lecce) fez exigências de última hora e atrasou as negociações com o Sporting, apesar de em Alvalade acreditar-se que o jogador já não foge.





Depois de estar tudo acertado com o Lecce (18 milhões de euros mais dois milhões por objetivos), falta agora acertar as condições pedidas por Hjulmand. A principal tem a ver com o salário, com o dinamarquês a ficar no tecto salarial do clube (um milhão de euros líquidos).