O dispositivo policial do Benfica-Farense, de sexta-feira à noite, no Estádio da Luz, foi o normal. No entanto, apurou o CM, a PSP manteve de prevenção reforços caso a contestação a Roger Schmidt subisse. E foi o que aconteceu com o empate final.









Já na segunda parte, as Equipas de Prevenção e Reação Imediata do Comando de Lisboa foram acionadas. Trata-se de operacionais armados que se deslocam em motos e que garantem a intimidação de potenciais desordens. Seis agentes chegaram a circular, em três motos, mas não foram feitas detenções.

A PSP, porém, interveio de forma musculada logo após o final do jogo. A invasão feita por um grupo de cerca de 20 adeptos às garagens usadas normalmente para acomodar os carros da estrutura benfiquista levou à entrada de efetivos de bastão em punho. Não houve detenções nem se registaram danos ou ferimentos. No entanto, a PSP efetuou 7 participações (autos de notícia) ao tribunal. Além da invasão de zona reservada, a PSP detetou delitos de uso de pirotecnia e furto.